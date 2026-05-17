محمد رمضان: بغير من الراحل محمود عبد العزيز والزعيم عادل إمام

أكد الفنان محمد رمضان، أنه" أنا بغير من الراحل محمود عبد العزيز والزعيم عادل إمام، وأنا بغير فقط اللي قدر يصنع مكتبة فنية عظيمة بمتغيرات".

قال محمد رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه “أنا وزملائي بننافس زملاء في الزمن الماضي، وفي الوقت الحالي مسلسل الاختيار عمل رائع”.

وتابع الفنان محمد رمضان، أن “مسلسل أصحاب الأرض كان تجربة عظيمة في رمضان الماضي”

وأشار إلى أن هناك فكرة في مصر أنه لماذا أصبحت أعلى أجر في سن صغيرة مقارنة بما تم في الماضي حيث كان أعلى أجرا كان الزعيم عادل إمام".