محمد رمضان: الجمهور هو اللي اختار إني أغني ولو موافقتش يبقى أنا مش ذكي

أكد الفنان محمد رمضان، أنه “عملت شغل في كوتديفوار في بطولة افريقيا، وسافرت لاجوس في نيجيريا وعملت أغنية مافيا وجبت ملابس نيجيرية وشاركت بها”.

وقال محمد رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، الجمهور هو اللي أختار أنه أغني بعد أن قمت بغناء أغنية "أقوى كارت"، وده شئ لو تلاشيته يبقى أنا شخص مش ذكي".

حققت نجاحات كبيرة

وتابع الفنان محمد رمضان، انه عملت أغنية “انساي” مع الفنان سعد المجرد، وتم إٍستخدام الموسيقى الفرنسية، وأيضا أغنية “حبيبي”، والتي حققت نجاحات كبيرة.

وأشار محمد رمضان إلى أن “أغنى مغني في العالم بيقوم بغناء النوع اللي أنا بغنيه”