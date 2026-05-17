محمد رمضان: حصلت على 45 مليونا في الأسطورة.. والغناء أعلى دخلا وأستعد لإطلاق جمعية خيرية |تقرير

كشف الفنان محمد رمضان عن العديد من التفاصيل الجديدة المتعلقة بمشواره الفني وحياته الشخصية، خلال ظهوره في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، حيث تحدث عن فيلمه الجديد «أسد»، ورؤيته لتجربة الغناء، وأسباب استعراض سياراته عبر السوشيال ميديا، إلى جانب حديثه عن أجره في مسلسل الأسطورة، مؤكدًا أن كثيرًا من الأخبار المتداولة عنه غير دقيقة.



محمد رمضان : فيلم «أسد» وتجربة مختلفة

أكد محمد رمضان أنه يشعر بحماس كبير تجاه فيلم أسد، معتبرًا أنه من الأعمال النادرة التي تُقدم قضية تاريخية مهمة مثل العبودية، مشيرًا إلى أن الفيلم يتناول قضية إنسانية أثرت على العالم كله، وهو ما جعله متحمسًا للتجربة.

وأوضح أنه حرص خلال العمل على تقديم الفكرة بشكل بسيط يصل إلى مختلف شرائح الجمهور دون تعقيد.

ابتعاده عن الدراما

أشار رمضان إلى أنه ابتعد عن تقديم الأعمال الدرامية لمدة 3 سنوات بإرادته، مؤكدًا أنه لا يمكن أن ينسى فضل السينما عليه، خاصة أنه قدم عددًا كبيرًا من الأعمال التلفزيونية في سن مبكرة.

كما أوضح أنه كان دائمًا يدرس طبيعة الجمهور المصري، وهو ما ساعده على اتخاذ قرارات مختلفة بعد نجاح مسلسل الأسطورة، حيث اتجه بعدها لتقديم أدوار مختلفة مثل مسلسل نسر الصعيد.

محمد رمضان يتحدث عن بداية دخوله الغناء

أكد محمد رمضان أن الجمهور كان السبب الرئيسي وراء دخوله مجال الغناء، بعدما لاقت أغنية «أقوى كارت» نجاحًا كبيرًا، معتبرًا أن تجاهل هذا النجاح كان سيكون قرارًا غير ذكي.

وأشار محمد رمضان أنه خاض تجارب غنائية مختلفة خارج مصر، من بينها تصوير أغنية «مافيا» في نيجيريا، بالإضافة إلى تعاونه مع سعد لمجرد في أغنية إنساي، إلى جانب أغنية «حبيبي» التي حققت انتشارًا واسعًا.



محمد رمضان يعلق على جدل استعراض السيارات

وتحدث رمضان عن الصور التي ينشرها لسياراته الفاخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يقصد الاستعراض، لكنه يحب مشاركة جمهوره لحظات نجاحه وفرحته بالأشياء التي حققها، خاصة أنه كان يعشق السيارات منذ طفولته.



وأضاف أن أول سيارة امتلكها كانت فيات 128، وتعرضت لعطل أثناء ذهابه إلى أحد مواقع التصوير.



محمد رمضان :الأجر الأعلى في «الأسطورة»

وكشف محمد رمضان أنه حصل على أجر بلغ 45 مليون جنيه عن مسلسل الأسطورة، لافتًا إلى أن هناك دائمًا مقارنات بينه وبين عادل إمام فيما يتعلق بالأجور والنجاح الجماهيري.



محمد رمضان يكشف عن مشروع خيري جديد

واختتم محمد رمضان حديثه بالكشف عن استعداده لإطلاق أول جمعية خيرية خاصة به، مؤكدًا أن الجمهور شريك أساسي في نجاحه، وأنه دخل مجال التمثيل بدافع الشغف وحب الفن قبل أي مكاسب مادية.