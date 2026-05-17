قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النار تصل إلى موسكو.. عمليات أوكرانية غير مسبوقة تخترق العمق الروسي
محمد رمضان: حصلت على 45 مليونا في الأسطورة.. والغناء أعلى دخلا وأستعد لإطلاق جمعية خيرية |تقرير
الرقابة النووية الإماراتية تؤكد سلامة محطة براكة بعد حريق قرب الموقع
الشباب يهزم اتحاد جدة ٣-٢ في الدوري السعودي
ليندسي جراهام: الوضع الراهن في مضيق هرمز يضر الجميع
الأردن يدين استهداف أبوظبي بمسيرة ويؤكد تضامنه الكامل مع الإمارات
إصابة قائد سرية إسرائيلي بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان
الشرطة الإيرانية: اعتقال أكثر من 6500 جاسوس منذ اندلاع الحرب
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لعناصر حزب الله بالعودة للقرى الحدودية
50 جنيها.. أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة
قادمة من العراق.. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات
تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي عقب مواجهة المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان: حصلت على 45 مليونا في الأسطورة.. والغناء أعلى دخلا وأستعد لإطلاق جمعية خيرية |تقرير

محمد رمضان
محمد رمضان
تقى الجيزاوي

كشف الفنان محمد رمضان عن العديد من التفاصيل الجديدة المتعلقة بمشواره الفني وحياته الشخصية، خلال ظهوره في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، حيث تحدث عن فيلمه الجديد «أسد»، ورؤيته لتجربة الغناء، وأسباب استعراض سياراته عبر السوشيال ميديا، إلى جانب حديثه عن أجره في مسلسل الأسطورة، مؤكدًا أن كثيرًا من الأخبار المتداولة عنه غير دقيقة.


محمد رمضان : فيلم «أسد» وتجربة مختلفة

أكد محمد رمضان أنه يشعر بحماس كبير تجاه فيلم أسد، معتبرًا أنه من الأعمال النادرة التي تُقدم قضية تاريخية مهمة مثل العبودية، مشيرًا إلى أن الفيلم يتناول قضية إنسانية أثرت على العالم كله، وهو ما جعله متحمسًا للتجربة.

وأوضح أنه حرص خلال العمل على تقديم الفكرة بشكل بسيط يصل إلى مختلف شرائح الجمهور دون تعقيد.
ابتعاده عن الدراما
أشار رمضان إلى أنه ابتعد عن تقديم الأعمال الدرامية لمدة 3 سنوات بإرادته، مؤكدًا أنه لا يمكن أن ينسى فضل السينما عليه، خاصة أنه قدم عددًا كبيرًا من الأعمال التلفزيونية في سن مبكرة.

كما أوضح أنه كان دائمًا يدرس طبيعة الجمهور المصري، وهو ما ساعده على اتخاذ قرارات مختلفة بعد نجاح مسلسل الأسطورة، حيث اتجه بعدها لتقديم أدوار مختلفة مثل مسلسل نسر الصعيد.

محمد رمضان يتحدث عن بداية دخوله الغناء 

أكد محمد رمضان أن الجمهور كان السبب الرئيسي وراء دخوله مجال الغناء، بعدما لاقت أغنية «أقوى كارت» نجاحًا كبيرًا، معتبرًا أن تجاهل هذا النجاح كان سيكون قرارًا غير ذكي.

وأشار محمد رمضان  أنه خاض تجارب غنائية مختلفة خارج مصر، من بينها تصوير أغنية «مافيا» في نيجيريا، بالإضافة إلى تعاونه مع سعد لمجرد في أغنية إنساي، إلى جانب أغنية «حبيبي» التي حققت انتشارًا واسعًا.


محمد رمضان يعلق على جدل استعراض السيارات

وتحدث رمضان عن الصور التي ينشرها لسياراته الفاخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يقصد الاستعراض، لكنه يحب مشاركة جمهوره لحظات نجاحه وفرحته بالأشياء التي حققها، خاصة أنه كان يعشق السيارات منذ طفولته.


وأضاف أن أول سيارة امتلكها كانت فيات 128، وتعرضت لعطل أثناء ذهابه إلى أحد مواقع التصوير.


محمد رمضان :الأجر الأعلى في «الأسطورة»

وكشف محمد رمضان أنه حصل على أجر بلغ 45 مليون جنيه عن مسلسل الأسطورة، لافتًا إلى أن هناك دائمًا مقارنات بينه وبين عادل إمام فيما يتعلق بالأجور والنجاح الجماهيري.


محمد رمضان يكشف عن مشروع خيري جديد

واختتم محمد رمضان حديثه بالكشف عن استعداده لإطلاق أول جمعية خيرية خاصة به، مؤكدًا أن الجمهور شريك أساسي في نجاحه، وأنه دخل مجال التمثيل بدافع الشغف وحب الفن قبل أي مكاسب مادية.

محمد رمضان فيلم «أسد» مسلسل الأسطورة اعمال محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

الطالبة الراحلة

بسبب فسخ خطبتها .. فتاة تنهي حياتها بالحبة القاتلة في المنوفية

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

ترشيحاتنا

دعاء أول ذي الحجة

دعاء أول ليلة من ذي الحجة.. 10 كلمات تجعلك سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

رمضان عبد المعز

كيف ننال رضا الله في مواسم الطاعات؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد