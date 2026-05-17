بعد نجاح «أسد» و«الكلام على إيه».. بلال صبري يوجه رسالة دعم لمحمد رمضان ومصطفى غريب

خرج المنتج بلال صبري عن صمته، للدفاع عن الأفلام المعروضة في موسم عيد الأضحى، مشيدًا بنجاح فيلمي «أسد» للنجم محمد رمضان، و«الكلام على إيه»للفنان مصطفى غريب، مؤكدًا أن ما تحقق من حضور داخل دور العرض يعكس قوة الموسم السينمائي وتفاعل الجمهور مع الأعمال المعروضة.

ونشر بلال صبري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لبوستري الفيلمين، معلقًا برسالة دعم لصناعهما، أكد خلالها أن النجاح الحقيقي لا يرتبط بالشائعات أو الصفحات المجهولة، بل يقوم على الجهد والإخلاص والعمل الجماعي داخل كل مشروع فني.

وأكد أن فيلمي «أسد» و«الكلام على إيه» قدما مستوى إنتاجيًا وإخراجيًا يحترم الجمهور، مشيرًا إلى أن طرح الأفلام قبل موسم العيد وفي توقيت الامتحانات لم يمنع تحقيقهما نسب حضور جيدة داخل دور العرض السينمائي، وهو ما يعكس تفاعلًا واضحًا من الجمهور مع الأعمال المطروحة.

وشدد بلال صبري على أن صناعة السينما لا تعتمد فقط على النجوم، بل هي منظومة كاملة تضم آلاف العاملين خلف الكاميرا، من عمال الديكور والتصوير والإنتاج والإخراج والملابس والمونتاج والمساعدين وغيرهم، مؤكدًا أن أي شائعات أو أخبار غير دقيقة قد تؤثر بشكل مباشر على مجهودات ضخمة استمرت لشهور طويلة.

وأضاف أن تداول الأخبار غير الموثوقة عبر صفحات مجهولة الهوية قد يضر بصناعة كاملة ويؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية كبيرة، داعيًا إلى دعم الأعمال الفنية الجادة ومساندة الصناعة بدلًا من الهجوم أو التقليل من نجاحاتها.

وقال في رسالة واضحة: إن ما يُبذل من جهد داخل أي عمل سينمائي لا يقتصر على فرد واحد، بل هو نتاج عمل جماعي ضخم، مطالبًا الجمهور بعدم الانسياق وراء أي معلومات غير دقيقة قد تسيء إلى صناعة كاملة.



وعلى الصعيد الفني، عرض للمنتج بلال صبري مسلسل «الضحايا» ضمن دراما رمضان الماضي، والذي حقق تفاعلًا ملحوظًا منذ بداية عرضه، حيث بُث عبر عدد من القنوات الفضائية، من بينها المحور، وصدى البلد، والقناة الأولى، والقناة الثانية، وقناة «هي».

وحقق مسلسل «الضحايا» نجاحًا لافتًا خلال فترة عرضه، إذ حصد تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما جذب انتباه الجمهور بفضل طبيعته التشويقية والقضايا الاجتماعية التي يناقشها، وهو ما انعكس على ارتفاع نسب المشاهدة منذ انطلاقه ضمن الموسم الرمضاني.

وكشف بلال صبري أيضًا عن استعداده لاستكمال تصوير مسلسل «روح OFF» خلال الفترة المقبلة، عقب توقف العمل مؤقتًا، تمهيدًا لاستئناف التصوير والانتهاء من مراحله النهائية استعدادًا لعرضه.

وفي سياق متصل، يعمل بلال صبري حاليًا على التحضير لمسلسل جديد يحمل عنوان «بيت الأصيل»، حيث تجري في الوقت الراهن الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالعمل تمهيدًا لانطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

ويستعد بلال صبري كذلك لطرح فيلم «أوراق التاروت» في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، بعد حصوله رسميًا على التصريح الرقابي، في خطوة تمهد لانطلاق الحملة الترويجية الخاصة بالعمل، والتي من المقرر أن تتضمن مؤتمرًا صحفيًا ضخمًا يجمع أبطال وصناع الفيلم للكشف عن تفاصيله وكواليسه الكاملة.

وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال التشويقية النفسية، حيث تدور أحداثه حول حادثة غامضة تغيّر مجرى حياة ثلاث نساء، ضمن حبكة درامية مليئة بالمفاجآت، فيما تجسد الفنانة رانيا يوسف خلال الأحداث شخصية «ماري»، التي تعاني من أزمة نفسية عقب تلك الحادثة.

ويضم «أوراق التاروت» نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، محمد سليمان، علاء مرسي، خالد محروس، وائل متولي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد التهامي، محمد خميس، يوسف منصور «طفل الغزالة رايقة»، كنزي رماح، وسعيد يحيى، بالإضافة إلى مروة جالي حسن المستشارة الإعلامية لشركة «ذا كينج برودكشن» والفيلم، التي تتولى الإشراف الإعلامي ووضع وتنفيذ الخطط الترويجية الخاصة بالعمل.

والفيلم من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج بلال صبري، بمشاركة مهندس الديكور رمسيس سليم، والمنتج الفني أحمد فاروق، ومن المقرر طرحه في جميع دور العرض السينمائي عقب المؤتمر الصحفي مباشرة.