مدير المبادرات الصحية: نسب وفيات مرض السكري قلت 15%

كشفت الدكتور منى خليفة، مدير عام المبادرات الرئاسية الصحية بوزارة الصحة، على مؤشرات أو أرقام تدل على أن المبادرات الصحية ساهمت، بشكل أو بآخر، في تقليل مضاعفات أمراض مثل السكري، قائلة إن نسب الوفيات من مرض مثل السكري، وطبقًا لآخر إحصائيات أعلنتها وزارة الصحة في مؤتمر قريب، انخفضت بنسبة 15% مقارنة بالسنوات السابقة، أي قبل تنفيذ المبادرات.

وأضافت خلال لقاء مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذا مجرد مثال واحد من بين أرقام كثيرة تؤكد أن هذه المبادرات كانت مؤثرة جدًا، وغيّرت خريطة مصر، ليس فقط الخريطة الصحية، بل أيضًا نظرة العالم إلى مصر.

تابعت: "فعلى سبيل المثال، مبادرة فحص السمع للأطفال حديثي الولادة، كثير من الناس لا يعرفون أن الطفل، بشكل روتيني، بمجرد دخوله الوحدة الصحية، يتم إجراء تحليل الغدة له من كعب القدم، وكذلك فحص السمع، ومصر كانت من أقل دول العالم التي تُجري هذا الفحص السمعي للأطفال.

وواصلت: "في السابق، كانت نسبة الأطفال الذين يخضعون لفحص السمع لا تتجاوز 1% من إجمالي المواليد في مصر، أما الآن فقد تجاوزنا 85% من الأطفال الذين يُجرى لهم الفحص السمعي، كما تم إجراء نحو 3500 عملية زراعة قوقعة لأطفال في سن صغيرة جدًا، قبل عمر السنتين، هؤلاء الأطفال، لو تُركوا حتى سن أكبر، لما استطعنا إجراء هذا التدخل المبكر، وكان ذلك سيؤثر على النطق والتفاعل والتواصل مع الآخرين".

فاكتشاف الإعاقة السمعية لدى الطفل في مرحلة مبكرة جدًا يكون له تأثير كبير في أن يعيش حياته بصورة طبيعية لاحقًا.

