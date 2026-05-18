الأهلي يتحرك لتحصين مصطفى شوبير بعقد ضخم

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تحركات قوية داخل النادي الأهلي لتأمين مستقبل الحارس مصطفى شوبير، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأكد حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، أن إدارة الأهلي تجهز حاليًا عرضًا رسميًا من أجل تمديد عقد مصطفى شوبير، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما دفع النادي للتحرك مبكرًا للحفاظ على أحد أبرز عناصره.

وأوضح أن العرض الجديد يتضمن حصول شوبير على 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، ليتم وضعه ضمن لاعبي الفئة الأولى داخل الفريق، تقديرًا لتألقه الكبير ودوره المنتظر مع القلعة الحمراء.

حقيقة رحيل مصطفى شوبير

وأشار إلى أن الأهلي يرفض بشكل قاطع فكرة رحيل مصطفى شوبير خلال المرحلة المقبلة، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في ظل قناعة الإدارة بأنه الحارس الأساسي للفريق في السنوات القادمة.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الأهلي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتأمين نجومه بعقود طويلة الأمد، استعدادًا لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.