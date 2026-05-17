قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان: حصلت على 45 مليونا في الأسطورة.. والغناء أعلى دخلا وأستعد لإطلاق جمعية خيرية |تقرير
الرقابة النووية الإماراتية تؤكد سلامة محطة براكة بعد حريق قرب الموقع
الشباب يهزم اتحاد جدة ٣-٢ في الدوري السعودي
ليندسي جراهام: الوضع الراهن في مضيق هرمز يضر الجميع
الأردن يدين استهداف أبوظبي بمسيرة ويؤكد تضامنه الكامل مع الإمارات
إصابة قائد سرية إسرائيلي بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان
الشرطة الإيرانية: اعتقال أكثر من 6500 جاسوس منذ اندلاع الحرب
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لعناصر حزب الله بالعودة للقرى الحدودية
50 جنيها.. أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة
قادمة من العراق.. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات
تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي عقب مواجهة المصري
هل يجوز الاقتراض من أجل الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الوادي الجديد يتفقد مستشفى بلاط المركزي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أجرى الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، زيارة ميدانية إلى مركز بلاط لمتابعة عدد من ملفات تطوير القطاع الصحي بالمركز، والتي يجري بشأنها تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، المبنى الجديد الملحق بمبنى الوحدة المحلية لمركز بلاط، وذلك لدراسة إمكانية استغلاله في إنشاء قسم للعمليات والعناية المتوسطة تابع لمستشفى بلاط، بما يساهم في دعم المنظومة الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير خدمات طبية متقدمة داخل المركز دون الحاجة إلى الانتقال إلى مراكز المحافظة.

وأكد الدكتور شريف صبحي، أن هذه الدراسة تأتي ضمن خطة مديرية الصحة للتوسع في الخدمات التخصصية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالقطاع الصحي وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة، خاصة بالمناطق البعيدة والنائية.

وأضاف وكيل صحة الوادي الجديد، أن المديرية تعمل على حصر الاحتياجات الفنية والتجهيزات المطلوبة للمبنى الجديد، إلى جانب دراسة آليات الاستفادة المثلى منه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وفقًا للاشتراطات الطبية والهندسية المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.

كما شهدت الزيارة مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير الأداء داخل مستشفى بلاط، ورفع كفاءة الأقسام الحالية، إلى جانب بحث سبل دعم الأطقم الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ خطتها لتطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف المراكز، من خلال التوسع في الخدمات التخصصية ودعم البنية التحتية الطبية، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية، خاصة في المناطق البعيدة والنائية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد صحة الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

الطالبة الراحلة

بسبب فسخ خطبتها .. فتاة تنهي حياتها بالحبة القاتلة في المنوفية

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

ترشيحاتنا

الحج السياحي البري

لأول مرة.. لجنة ميدانية بـ النوارية لاستقبال حافلات الحج السياحي البري

مصطفي بكري

بعد منعهم من دخول السينما.. مصطفي بكري: أي تجاوز للجلباب الصعيدي إساءة للقيم

الدكتور بهاء الغنام مدير جهاز مستقبل مصر

من سور الصين إلى نيويورك ذهابا وإيابا.. أرقام إعجازية لشبكات مياه وكهرباء "الدلتا الجديدة"

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد