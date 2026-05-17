وكيل صحة الوادي الجديد يتفقد مستشفى بلاط المركزي

أجرى الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، زيارة ميدانية إلى مركز بلاط لمتابعة عدد من ملفات تطوير القطاع الصحي بالمركز، والتي يجري بشأنها تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، المبنى الجديد الملحق بمبنى الوحدة المحلية لمركز بلاط، وذلك لدراسة إمكانية استغلاله في إنشاء قسم للعمليات والعناية المتوسطة تابع لمستشفى بلاط، بما يساهم في دعم المنظومة الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير خدمات طبية متقدمة داخل المركز دون الحاجة إلى الانتقال إلى مراكز المحافظة.

وأكد الدكتور شريف صبحي، أن هذه الدراسة تأتي ضمن خطة مديرية الصحة للتوسع في الخدمات التخصصية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالقطاع الصحي وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة، خاصة بالمناطق البعيدة والنائية.

وأضاف وكيل صحة الوادي الجديد، أن المديرية تعمل على حصر الاحتياجات الفنية والتجهيزات المطلوبة للمبنى الجديد، إلى جانب دراسة آليات الاستفادة المثلى منه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وفقًا للاشتراطات الطبية والهندسية المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.

كما شهدت الزيارة مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير الأداء داخل مستشفى بلاط، ورفع كفاءة الأقسام الحالية، إلى جانب بحث سبل دعم الأطقم الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ خطتها لتطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف المراكز، من خلال التوسع في الخدمات التخصصية ودعم البنية التحتية الطبية، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية، خاصة في المناطق البعيدة والنائية.