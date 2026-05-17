خاص بالأسماء- تفاصيل هيكلة قطاع الكرة بالاهلي قبل إعلانها رسميا

أنهت إدارة الكرة بالاهلي التفاصيل الكاملة لهيكلة قطاع الكره بالقلعة الحمراء والتي سيتم اعلانها خلال ساعات بناء علي مشاورات مكثفة جرت الفترة الماضية ، ويعقد ياسين منصور نائب رئيس النادي جلسة مع سيد عبدالحفيظ عضو المجلس لاعتماد الشكل النهائي للهيكلة قبل عرضها على محمود الخطيب رئيس النادي ثم إعلانها بشكل رسمي.

وتتضمن الهيكلة بشكل نهائي تعيين التونسي أنيس بوجلبان رئيس للجنة الإسكاوتنج بعد أن توصل لاتفاق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم على الاعتذار عن مهمته كمدير فني للمنتخب الأولمبي هناك، كما تتضمن اللجنة تواجد كل من عمرو أنور وأحمد فوزي نجوم القلعة الحمراء السابقين.

وتضمنت الهيكلة تعيين الدكتور عصام سراج مديرا للتعاقدات وتسلم بالفعل مهام منصبه قبل فترة ويعمل ، بجانب تعيين سامر عبدالرحمن مديرا فنيا لفريق دلفي وهشام حنفي مديرا للكرة بذات الفريق واستمرار عبدالمنعم شطة مديرا للإكاديميات واستمرار جهاز شادي محمد في الكرة النسائية، بينما يتوقف الهيكل الكامل على قطاع الناشئين على الاتفاق الذي سيتم معه المدير الفني الأجنبي.