الشباب يهزم اتحاد جدة ٣-٢ في الدوري السعودي

حقق فريق الشباب فوزًا ثمينًا على نظيره اتحاد جدة بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ليؤجل بذلك حسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

افتتح علي البليهي التسجيل لصالح الشباب في الدقيقة 53، قبل أن يعزز هارون كمارا النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 58، بينما أضاف البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وسجل حسام عوار هدف الاتحاد بالدقيقة 66، وأضاف دانيلو بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 98.

وخاض الاتحاد، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: دانيلو بيريرا، كارلو سيميتش، حسن كادش، مهند الشنقيطي.

الوسط: عوض الناشري، فابينهو، ماريو ميتاي، حسام عوار.

الهجوم: موسى ديابي، عبد الرحمن العبود.



فيما خاض الشباب، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

الدفاع: محمد الثاني، علي البليهي، ويسلي هوديت، سعد بالعبيد.

الوسط: فنسنت سيرو، ياسين عدلي، جوش براونهيل، همام الهمامي.

الهجوم: يانيك كاراسكو، هارون كمارا.

ويحتل فريق الشباب المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الخامس برصيد 55 نقطة