الاتحاد السعودي يعلن آلية مشاركة الأندية في البطولات الآسيوية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن آلية جديدة لمشاركة الأندية السعودية في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بدءًا من موسم 2026-2027، في خطوة تهدف إلى تنظيم توزيع المقاعد وتعزيز التنافسية على المستويين المحلي والقاري.

أولًا: مقاعد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة (ACLE)

تحصل الأندية السعودية على 5 مقاعد في بطولة النخبة، يتم توزيعها وفق ترتيب فرق دوري روشن للمحترفين. وتُمنح 3 مقاعد مباشرة لكل من بطل الدوري، وصاحب المركز الثاني، وصاحب المركز الثالث، حيث يتأهلون مباشرة إلى دور المجموعات.

أما المقعدان المتبقيان، فيكونان عبر الملحق (الأدوار التمهيدية)، ويشغلهما الفريقان صاحبا المركزين الرابع والخامس في جدول الترتيب، مما يمنحهما فرصة إضافية للتأهل إلى البطولة.

ثانيًا: مقعد دوري أبطال آسيا 2 (ACL2)

يُخصص مقعد واحد مباشر للأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا 2، ويكون من نصيب بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، باعتباره ممثلًا للبطولات المحلية الأخرى خارج الدوري.

حالة خاصة لتحديد ممثل دوري أبطال آسيا 2

في حال تمكن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين من إنهاء الدوري ضمن المراكز الخمسة الأولى، فإنه يكون قد ضمن بالفعل التأهل إلى بطولة النخبة (ACLE). وفي هذه الحالة، يتم منح مقعد دوري أبطال آسيا 2 إلى الفريق صاحب المركز السادس في الدوري، لضمان تمثيل عدد أكبر من الأندية السعودية في البطولات القارية.

أهداف النظام الجديد

تعكس هذه الآلية حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على مكافأة الأداء المميز في الدوري والكأس، مع فتح المجال أمام عدد أكبر من الأندية للمشاركة آسيويًا، بما يعزز من قوة المنافسة ويرفع مستوى كرة القدم السعودية على الساحة القارية.