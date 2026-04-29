ماذا تفعل إذا تم خصم مبلغ من حسابك البنكي دون استلام النقد من ماكينة الصراف الآلي؟

يتعرض بعض مستخدمي ماكينات الصراف الآلي لحالة يتم فيها خصم مبلغ من الحساب دون خروج النقد من الماكينة، رغم ظهور رسالة تفيد بإتمام عملية السحب.

وتُعد هذه الحالة من الأعطال التقنية المعروفة في أنظمة الصراف الآلي، ويتم التعامل معها وفق إجراءات مصرفية منظمة ومعتمدة.

تحدث هذه الحالة عادة نتيجة خلل فني مؤقت أثناء تنفيذ عملية السحب، مثل توقف الماكينة بشكل مفاجئ أو انقطاع الاتصال بالنظام المركزي، وهو ما يؤدي إلى تسجيل الخصم إلكترونيًا دون إتمام عملية صرف النقد فعليًا.

في حال حدوث ذلك، يُنصح العميل بعدم تكرار عملية السحب فورًا، مع ضرورة الاحتفاظ ببيانات العملية، بما يشمل تاريخ ووقت السحب، موقع الماكينة، وقيمة المبلغ، ثم التواصل مع خدمة عملاء البنك التابع له لتسجيل بلاغ رسمي بالواقعة.

تتعامل البنوك مع هذه الحالات من خلال مراجعة سجلات ماكينات الصراف الآلي أثناء عمليات المطابقة والتسوية الدورية، حيث يتم التأكد من عدم صرف المبلغ نقدًا. وفي حال ثبوت ذلك، يتم رد قيمة المبلغ إلى حساب العميل دون فقدان حقه المالي.

تختلف المدة الزمنية اللازمة لإعادة المبلغ بحسب جهة الماكينة المستخدمة. ففي حال كانت الماكينة تابعة لنفس البنك، يتم رد المبلغ عادة خلال فترة تتراوح من يوم إلى سبعة أيام عمل. أما إذا كانت الماكينة تابعة لبنك آخر، فقد تمتد المدة من سبعة إلى أربعة عشر يوم عمل، وفقًا لإجراءات التسوية بين البنوك.

وتؤكد الجهات المصرفية أن هذه الحالات لا يترتب عليها ضياع أموال العملاء، حيث يتم التعامل معها ضمن أطر تنظيمية وتقنية تضمن حماية حقوق مستخدمي الخدمات المصرفية، مع التأكيد على أهمية التأكد من إتمام العملية بالكامل قبل مغادرة ماكينة الصراف الآلي.