هند الضاوي: إسرائيل تفشل في استفزاز مصر أو انتزاع ردود غير رسمية
استعدادًا لـ الأهلي .. معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران
واشنطن بوست: حاملة الطائرات جيرالد فورد تغادر الشرق الأوسط في الأيام المقبلة
4 أعمال تعادل قيام الليل في الأجر.. اغتنمها يوميا لتحصل على ثواب عظيم
من شبرا إلى ميامي.. بسمة وهبة تحكي ذكريات لا تُنسى: «يوم الجمعة ده كنت بحبه»|فيديو
وكيل «اقتصادية النواب»: قرارات الحكومة بشأن ترشيد الكهرباء كانت «احترازية» لمواجهة تداعيات الحرب
الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار
بحكم قضائي.. موعد عودة هيفاء وهبي للغناء في مصر
وجع قلب.. وفاة طبيب بعد نجله بـ11 يوما في حريق بكفر الشيخ| القصة الكاملة
«الإسكان الاجتماعي»: نموذج جديد لشراكة القطاع الخاص بعد 4 سنوات من التفاوض
بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر
انسحاب الصحفيين والمصورين من عزاء والد طليقة أمير عيد بعد تصرف غير لائق منه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماذا تفعل إذا تم خصم مبلغ من حسابك البنكي دون استلام النقد من ماكينة الصراف الآلي؟

أحمد عبد القوى

يتعرض بعض مستخدمي ماكينات الصراف الآلي لحالة يتم فيها خصم مبلغ من الحساب دون خروج النقد من الماكينة، رغم ظهور رسالة تفيد بإتمام عملية السحب.

وتُعد هذه الحالة من الأعطال التقنية المعروفة في أنظمة الصراف الآلي، ويتم التعامل معها وفق إجراءات مصرفية منظمة ومعتمدة.

تحدث هذه الحالة عادة نتيجة خلل فني مؤقت أثناء تنفيذ عملية السحب، مثل توقف الماكينة بشكل مفاجئ أو انقطاع الاتصال بالنظام المركزي، وهو ما يؤدي إلى تسجيل الخصم إلكترونيًا دون إتمام عملية صرف النقد فعليًا.

في حال حدوث ذلك، يُنصح العميل بعدم تكرار عملية السحب فورًا، مع ضرورة الاحتفاظ ببيانات العملية، بما يشمل تاريخ ووقت السحب، موقع الماكينة، وقيمة المبلغ، ثم التواصل مع خدمة عملاء البنك التابع له لتسجيل بلاغ رسمي بالواقعة.

تتعامل البنوك مع هذه الحالات من خلال مراجعة سجلات ماكينات الصراف الآلي أثناء عمليات المطابقة والتسوية الدورية، حيث يتم التأكد من عدم صرف المبلغ نقدًا. وفي حال ثبوت ذلك، يتم رد قيمة المبلغ إلى حساب العميل دون فقدان حقه المالي.

تختلف المدة الزمنية اللازمة لإعادة المبلغ بحسب جهة الماكينة المستخدمة. ففي حال كانت الماكينة تابعة لنفس البنك، يتم رد المبلغ عادة خلال فترة تتراوح من يوم إلى سبعة أيام عمل. أما إذا كانت الماكينة تابعة لبنك آخر، فقد تمتد المدة من سبعة إلى أربعة عشر يوم عمل، وفقًا لإجراءات التسوية بين البنوك.

وتؤكد الجهات المصرفية أن هذه الحالات لا يترتب عليها ضياع أموال العملاء، حيث يتم التعامل معها ضمن أطر تنظيمية وتقنية تضمن حماية حقوق مستخدمي الخدمات المصرفية، مع التأكيد على أهمية التأكد من إتمام العملية بالكامل قبل مغادرة ماكينة الصراف الآلي.

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

صورة أرشيفية

الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

ضبط الأسواق وتطوير المنطقة الصناعية بدمياط الجديده

ندوة توعوية بيطرية بالإسماعيلية لتعزيز الصحة العامة بمركز طب أسرة أبوعطوة

نجل المجني عليه بسرقة القمح.. تصالح الطرفين وفي انتظار قرار النيابة

بـ3 بيضات.. طريقة تحضير كيك الروانى

معرض بكين.. كشف النقاب عن جيلي جالاكسي شينغياو 6 الجديدة في الصين

تبدأ من 800 ألف.. تعرف على أحدث سيارات بالسوق المصري

لأطفالك..طريقة تحضير أيس كريم اللوتس

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد