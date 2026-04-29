قطة يظهر في تدريبات بيراميدز قبل مواجهة إنبي

بدأ أحمد عاطف قطة لاعب وسط نادي بيراميدز تدريبات الجري الخفيف حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي بعد الجراحة التي أجراها مؤخرا في الأنف.

وتعرض قطة لكسر في الأنف خلال مباراة الزمالك وخضع لجراحة لإعادة تثبيت الكسر وفق البروتوكول الطبي والعلاجي المقرر.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن برنامج قطة يتضمن الجري الخفيف حول الملعب حتى لا يفقد لياقته البدنية، وسيقوم خلال أيام بإزالة دعامات الأنف مع الطبيب الجراح، وبعد زوال الالتهابات سيتم تصميم قناع واقي طبي للاعب يشارك من خلاله تدريجيا في التدريبات الجماعية حفاظا على موضع العملية الجراحية من الالتحامات.