حسني عبد ربه يتنازل عن 600 ألف جنيه من مستحقاته دعما للإسماعيلي

في لفتة تعكس انتماءه الكبير للنادي الإسماعيلي، سلّم الكابتن حسني عبد ربه، اليوم، شيكًا بقيمة 600 ألف جنيه يمثل كامل مستحقاته المالية لدى النادي عن فترة عمله خلال مجلس إدارة المهندس يحيى الكومي، معلنًا تنازله عنها بالكامل دعمًا للنادي في المرحلة الحالية.

وتُعد هذه المبادرة نموذجًا يُحتذى به في الوفاء والانتماء، وتجسد حرص أبناء الإسماعيلي ورموزه على مساندة النادي وتقديم الدعم اللازم له في مختلف الظروف.

وتتمنى إدارة النادي أن تكون هذه الخطوة قدوة لكل اللاعبين والمدربين وأصحاب المستحقات القادرين على مؤازرة النادي خلال هذه الفترة المهمة، بما يسهم في تجاوز التحديات ودعم مسيرة الاستقرار.

كما تتقدم اللجنة المُعينة لإدارة النادي الإسماعيلي بخالص الشكر والتقدير إلى جماهير النادي العظيمة، ورموزه، وكل عشاق القلعة الصفراء، على ما أظهروه من دعم ومساندة ومبادرات إيجابية، والمساهمة في تكريس الجهود والتبرعات من أجل إنهاء ملف حظر القيد.