الإسماعيلي يعلن مساهمة مصيلحي بـ100 ألف جنيه لدعم النادي

أعلن مسؤولو النادي الإسماعيلي تلقي مساهمة مالية بقيمة 100 ألف جنيه من محمد مصيلحي، الرئيس الشرفي لنادي الاتحاد السكندري وعضو مجلس النواب، وذلك ضمن حملة دعم ومساندة النادي خلال الفترة الحالية.

وجاءت مبادرة مصيلحي استجابةً لمطالب عدد من جماهير الإسماعيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ناشدته المساهمة في دعم النادي خلال أزمته الراهنة، ليعلن مساهمته بمبلغ 100 ألف جنيه دعماً للدراويش.

وأكد مصيلحي تقديره الكبير للنادي الإسماعيلي وجماهيره العريقة، مشددًا على أن الأندية الجماهيرية الكبرى تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ الكرة المصرية، وأن دعمها والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حالة التضامن بين الأندية والجماهير المصرية، لدعم الإسماعيلي في المرحلة الحالية.