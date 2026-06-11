فتحي سند يشيد بمبادرة أحمد حجازي لدعم الإسماعيلي: الانتماء أهم من قيمة التبرع

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بمبادرة أحمد حجازي لدعم نادي الإسماعيلي بمبلغ 200 ألف جنيه، مؤكدًا أن قيمة الخطوة تتجاوز الرقم نفسه وتحمل رسالة مهمة بشأن الانتماء للأندية التاريخية.

وكتب سند عبر حسابه على «فيسبوك» أن التبرع قد لا يغيّر الواقع المالي للإسماعيلي بشكل كبير، لكنه يذكّر الجميع بأن مسؤولية إنقاذ الأندية العريقة لا تقع على عاتق الإدارات وحدها، بل تشمل أيضًا النجوم الذين صنعوا أسماءهم داخل هذه الكيانات.

وأضاف أن الإسماعيلي لا يحتاج فقط إلى الدعم المادي، بل إلى استعادة ثقافة الانتماء، مشيرًا إلى أن مبادرة حجازي تبعث برسالة واضحة مفادها أن النادي لم ينس أبناءه، وعلى أبنائه ألا ينسوه.

واختتم سند تصريحاته بالتأكيد على أن موقف حجازي يُحسب له، معربًا عن أمله في أن تتحول هذه المبادرة الفردية إلى نموذج يحتذى به من جانب باقي نجوم النادي لدعم «الدراويش» في المرحلة المقبلة.