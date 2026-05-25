أحمد حجازي يقترب من الرحيل عن نيوم السعودي نهاية الموسم

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي يقترب من الرحيل عن صفوف نادي نيوم السعودي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت حمدي أن عقد حجازي مع النادي ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط مؤشرات قوية بعدم تجديد التعاقد بين الطرفين، ما يفتح الباب أمام رحيل اللاعب وخوض تجربة جديدة خلال المرحلة القادمة.

كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول المدافع المصري أحمد حجازي دائرة المرشحين لتولي منصب إداري داخل نادي اتحاد جدة، ضمن خطة الإدارة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن إدارة “العميد” بدأت بالفعل دراسة عدد من الأسماء التي تمتلك خبرات كبيرة داخل النادي، ويأتي على رأسها حجازي، إلى جانب عدد من نجوم الفريق السابقين، في إطار مشروع يهدف لإعادة الاستقرار الفني والإداري للنادي.