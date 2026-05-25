السيلفي الأخير لـ محمد صلاح في ليفربول.. شاهد

نشر الإعلامي الرياضي أحمد عبد الباسط عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا أثار تفاعلًا واسعًا لـ اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

السيلفي الأخير لـ محمد صلاح

وكتب أحمد عبد الباسط:"السيلفي الأخير لـ محمد صلاح مع ليفربول".

في لحظة وُصفت بأنها نهاية فصلٍ استثنائي في تاريخ نادي ليفربول، ودع النجم المصري محمد صلاح ملعب “أنفيلد” بقميص الريدز للمرة الأخيرة، بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات حفر خلالها اسمه بأحرف من ذهب في سجلات النادي الإنجليزي.

وشهدت الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس الأحد مشاركة محمد صلاح في مباراته الأخيرة مع ليفربول أمام ضيفه برينتفورد، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب “أنفيلد”.

وبهذا اللقاء، يسدل الستار على مسيرة طويلة للنجم المصري مع ليفربول، بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، عقب رحلة امتدت 9 سنوات حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية مع الريدز.