فن وثقافة

شمس البارودي عن أول لقاء بزوجها: آه يا وجع قلبي

الفنانة المعتزلة شمس البارودي وزوجها الراحل الفنان حسن يوسف
الفنانة المعتزلة شمس البارودي وزوجها الراحل الفنان حسن يوسف
علا محمد

عبرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن مشاعر اشتياق وحب في أول لقاء جمعها بزوجها الراحل الفنان حسن يوسف ونجلها الراحل عبدالله ، من خلال منشور مؤثر شاركت فيه اغنية للفنانة فيروز .

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.": أول لقاء بحبيبي بعد عودتنا من سوريا وتغلغل قصة حبنا في أعماق قلوبنا آه ياوجع قلبي ،آه يا فيروزتى لمستى كل مراحل حبي لحبيبي".

ورحل الفنان حسن يوسف في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

كانت أخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي بفيلم "2 على الطريق" عام 1984 وشاركها البطولة عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينات.

اللحوم الحمراء .. فوائدها ومخاطرها

اللحوم الحمراء ..فوائدها ومخاطرها
طريقة عمل الكباب المشوى
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
