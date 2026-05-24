جيهان الشماشرجي وبيومي فؤاد.. يوم محاكمة الفنانين |القصة الكاملة

تأجيل محاكمة جيهان الشماشرجي و بيومي فؤاد .. شهدت ساحات المحاكم المصرية خلال الساعات الماضية تطورات جديدة في قضيتين أثارتا اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، الأولى تتعلق بمحاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي وآخرين في قضية اتهام بالسرقة بالإكراه، والثانية تخص النزاع القضائي القائم بين الفنان بيومي فؤاد وطليقته بشأن نفقات الطفل والحضانة، وذلك وسط متابعة واسعة من الجمهور لتفاصيل القضيتين وتطوراتهما القانونية.

تأجيل محاكمة جيهان الشماشرجي في قضية السرقة بالإكراه

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر محاكمة جيهان الشماشرجي في القضية المتهمة فيها بالسرقة بالإكراه، وذلك على خلفية اتهامها و4 آخرين بكسر قفل شقة سكنية والاستيلاء على عدد من المنقولات بمنطقة قصر النيل، إلى جلسة 25 يونيو المقبل للمرافعة.

كما قررت المحكمة ضبط وإحضار جيهان الشماشرجي وباقي المتهمين مع حبسهم حتى موعد الجلسة الآتية، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة بالقضية.

وصدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وفاطمة قنديل، وأحمد منصور القاضي، وأمانة سر محمد السعيد، وسيد حجاج.

تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي وآخرين بسرقة شقة في قصر النيل

وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد توجيه اتهامات لهم بسرقة منقولات مملوكة للمجني عليها «مي. ح»، باستخدام القوة والإكراه ضد المجني عليها الثانية «أميمة. م».

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين خططوا لتنفيذ الواقعة مسبقًا، حيث توجهوا إلى موقع الحادث باستخدام سيارة، قبل الاستيلاء على محتويات الشقة محل الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها الثانية «أميمة. م» حاولت التصدي للمتهمين ومنعهم من الفرار بالمنقولات، إلا أن قائد السيارة قام بدهسها أثناء محاولة الهروب، ما تسبب في إصابتها، بينما تمكن المتهمون من الفرار بالمسروقات.

وأكدت التحقيقات كذلك أن المتهمين كانوا بحوزتهم أداة «شاكوش» دون سند قانوني، وتم استخدامها ضمن تفاصيل الواقعة محل الاتهام.

تحريات المباحث تكشف كواليس الواقعة

وبحسب التحريات السرية التي أجريت حول الواقعة، تبين حضور جيهان الشماشرجي إلى مكان الحادث بصحبة عدد من الأشخاص مستخدمين سيارة نقل، حيث توجهوا إلى عقار بشارع قصر النيل، ثم صعدوا إلى الشقة محل الواقعة بالطابق الرابع وقاموا بكسر القفل الخاص بها.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين استولوا على عدد من المنقولات، من بينها 2 ماكينة خياطة، و4 كنبات أنتريه، وترابيزة صغيرة، قبل محاولة مغادرة المكان.

كما كشفت التحريات أن حضور جيهان الشماشرجي إلى العقار جاء بتحريض من المتهمة الثانية بسبب خلافات مالية بينها وبين المجني عليها «مي. ح»، ما دفعها إلى الاتفاق مع آخرين للاستيلاء على المنقولات الموجودة داخل الشقة.

تفاصيل إصابة المجني عليها أثناء محاولة منع المتهمين

وأوضحت التحريات أن حارس العقار قام بإبلاغ أميرة بما حدث، والتي حضرت إلى مكان الواقعة برفقة والدتها أميمة، لتنشب بعد ذلك مشادة كلامية بين الطرفين.

وأكدت التحريات أن المجني عليهما حاولتا منع المتهمين من الاستيلاء على المنقولات، إلا أنهما لم تتمكنا من ذلك، وفي محاولة أخيرة للتصدي لهم قامت أميمة بالاتكاء على باب سيارة النقل لمنعها من التحرك.

وأضافت التحريات أن السائق صعد إلى السيارة من الباب الآخر وتحرك بسرعة، ما أدى إلى سقوط أميمة على الأرض وإصابتها خلال الواقعة.

تأجيل دعاوى طليقة بيومي فؤاد في محكمة الأسرة

وفي سياق آخر، قررت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الأحد، تأجيل نظر 4 دعاوى قضائية مقامة من طليقة الفنان بيومي فؤاد، وتحمل أرقام 179 و180 و181 و182 لسنة 2026 أسرة، والخاصة بالمطالبة بنفقة المسكن ومصروفات المدرسة والحضانة للطفل، إلى الدور الثاني من يونيو.

وتعود تفاصيل النزاع إلى خلافات أسرية بين الطرفين تتعلق بالالتزامات المالية الخاصة بالطفل، حيث أكدت طليقة الفنان أنها حصلت مؤخرًا على حكم بالولاية التعليمية.

وأشارت إلى أنها اضطرت لتحمل جميع مصروفات الطفل خلال الفترة الماضية، موضحة أنها حاولت التوصل إلى حلول ودية مع الفنان بيومي فؤاد لإنهاء الخلاف القائم بينهما.

تفاصيل مطالبات النفقة والحضانة ضد بيومي فؤاد

وأضافت طليقة الفنان أن محاولات التسوية الودية لم تنجح، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية، وفق ما ورد بأوراق الدعاوى المقامة أمام محكمة الأسرة.

كما أوضحت في أقوالها أن محاميها تواصل أكثر من مرة مع الطرف الآخر في محاولة للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع القائم، إلا أن تلك المحاولات لم تُثمر عن أي تسوية حتى الآن.

وتستمر القضيتان في جذب اهتمام المتابعين خلال الفترة الحالية، خاصة مع ارتباطهما بأسماء فنية معروفة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسات القضائية المقبلة خلال الأسابيع الآتية.