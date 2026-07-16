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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

29 دولة توقع اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في شنغهاي

إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء
إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء
أ ش أ

ممثلون عن 29 دولة، اليوم /الخميس/، اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في مدينة شنغهاي الصينية.

ووقع وزير الخارجية الصيني وانج يي الاتفاقية نيابةً عن الحكومة الصينية، خلال حفل التوقيع الذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بحسب ما أوردته صحيفة "تشاينا دايلي" الصينية.

وتنص الاتفاقية على أن تسترشد هذه المنظمة الحكومية الدولية المستقلة بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأن تلتزم بمبدأ التشاور الموسع والإسهام المشترك وتبادل المنفعة، وأن تتبنى نهجًا محوره الإنسان.

وتهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون الدولي والحوكمة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وضمان تطويره بشكل سليم ومنظم في اتجاه مفيد وآمن وعادل، بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء. وسيكون مقر المنظمة الرئيسي في شنغهاي.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أوضحت في وقت سابق من العام الماضي بأن اقتراح إنشاء المنظمة يمثل خطوة عملية من جانب الصين لممارسة التعددية، تعكس تطلعات دول الجنوب العالمي. وأضافت أن الهدف هو إطلاق العنان لفوائد الذكاء الاصطناعي، وسد الفجوة في هذا المجال، وضمان استخدامه لتحقيق نتائج إيجابية.

ويأتي توقيع الاتفاقية عشية انطلاق المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه شنغهاي في الفترة من 17 إلى 20 يوليو الجاري. ومن المتوقع أن يعرض الرئيس الصيني شي جين بينج خلاله رؤية طموحة لدور بكين في حوكمة الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.

المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي

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