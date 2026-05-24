تأجيل نظر 4 دعاوى من طليقة بيومي فؤاد للمطالبة بالنفقة

قررت محكمة أسرة قصر النيل، تأجيل 4 دعاوى أقامتها طليقة الفنان بيومي فؤاد، والخاصة بنفقة المدرسة والمسكن والحضانة للطفل للتحقيق في دخل وممتلكات الفنان وذلك لـ يوليو.

تفاصيل القضية

كانت طليقة الفنان بيومي فؤاد كشفت أنها حصلت مؤخرًا على حكم بالولاية التعليمية، مؤكدة أنها اضطرت خلال الفترة الماضية لتحمل جميع المصروفات الخاصة بالطفل بشكل كامل، بعد تعثر الوصول إلى حلول ودية بين الطرفين.

كما أن محاولات التسوية الودية استمرت لفترة، إلا أن الفنان بيومي فؤاد بحسب قولها أكد عدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة، الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية، وأن محاميها تواصل مع الأطراف المعنية للوصول إلى حل بشكل ودى أكثر من مرة لمحاولة إنهاء الأزمة بعيدًا عن ساحات المحاكم، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الاستجابة، وفق تصريحاتها.