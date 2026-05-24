بسبب خلافات بينهما.. تأييد إعدام المتهم بقتل فكهاني في الشرقية

قضت محكمة جنايات مستأنف الزقازيق بمحافظة الشرقية، بتأييد عقوبة الإعدام شنقا لميكانيكي متهم بقتل فكهاني بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بسبب خلافات سابقة بينهما.

تعود أحداث القضية رقم ٦٧١٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم ١٩٥٥ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب الزقازيق،عندما أحالت النيابة العامة المتهم ".م.ع.م"18 سنة ميكانيكي مقيم بكفر الإشارة للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لإتهامه بقتل المجنى عليه محمد إبراهيم السعيد مغازي 29 سنة فكهاني مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سنجة "،وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده فيه،وما أن ظفر به حتى كال له عدة ضربات استقرت برأسه فأودت بحياته.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بإستيقاف المجني عليه حال سيره بالطريق العام، حال استقلاله الدراجة النارية ونشبت مشاجرة بينهما ،قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض وسدد له عدة طعنات قاصداً من ذلك إزهاق روحه بسبب خلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.