بعد ضبط 12 شركة في الشرقية..غرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بنطاق محافظة الشرقية.

و بإجراء التحريات تبين قيامهم بأعمال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض العقوبة المقررة قانونا لكل من سولت له نفسه إدراة شركات لإلحاق العمالة بالمخالفة للقانون .

عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج

جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.