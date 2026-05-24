البابا تواضروس يبحث مع الأنبا رويس ملفات الخدمة الرعوية بآسيا وملبورن

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم، نيافة الأنبا رويس الأسقف العام بآسيا والمشرف على إيبارشية ملبورن.

وناقش قداسة البابا مع نيافته بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة والرعاية الرعوية، إلى جانب متابعة عدد من الملفات الخاصة بخدمة إيبارشية ملبورن والخدمة في قارة آسيا.

ويأتي اللقاء في إطار المتابعة الرعوية المستمرة التي يحرص عليها قداسة البابا مع الآباء الأساقفة، لدعم الخدمة ومتابعة احتياجات الإيبارشيات المختلفة داخل مصر وخارجها.