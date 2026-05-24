منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

اختتم منتخب مصر الوطني، تحت 17 عامًا، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، استعداداته لمواجهة منتخب كوت ديفوار، المقرر لها، العاشرة مساء اليوم الأحد، في الدور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

وحضر الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة، والمشرف على المنتخب، المران الختامي لمنتخب الناشئين، قبل مواجهة كوت ديفوار، لتحفيز اللاعبين، من أجل مواصلة التقدم في البطولة، بعد ضمان التأهل لنهائيات كأس العالم، تحت 17 عامًا.

كما حرص حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخب الناشئين، على تدريب لاعبيه على ركلات الترجيح، استعدادًا لخوض أولى مواجهات الأدوار الإقصائية في كأس الأمم الأفريقية.