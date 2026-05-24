عمرو أديب يحتفل بتتويج الزمالك بالدوري.. ويستضيف لاعبيه الاثنين المقبل

أعلن الإعلامي عمرو أديب عن استضافة لاعبي الزمالك يوم الإثنين المقبل، في حلقة خاصة من برنامجه “الحكاية”، وذلك للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، بعد موسم شهد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة.

حلقة استثنائية بعد حسم اللقب

وكان عمرو أديب قد خصص حلقة مميزة للاحتفال بتتويج الزمالك بالبطولة رقم 15 في تاريخ النادي، حيث شهدت الحلقة أجواء احتفالية كبيرة داخل الاستوديو وخارجه، وسط تفاعل واسع من جماهير القلعة البيضاء.

وأشاد “أديب” بالأداء الذي قدّمه لاعبو الزمالك طوال الموسم، مؤكداً أن الفريق استحق التتويج بعد صراع قوي على اللقب، خاصة في الأسابيع الأخيرة من البطولة، التي شهدت ضغطاً كبيراً ومنافسة شرسة بين أكثر من فريق.

عدالة السماء نزلت ميت عقبة

وخلال الحلقة، أطلق عمرو أديب عبارته التي أثارت تفاعلاً واسعاً بين جماهير الزمالك، قائلاً: “عدالة السماء نزلت ميت عقبة”، في إشارة إلى تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري بعد موسم صعب شهد العديد من التحديات.

كما وجّه الإعلامي الشهير التهنئة لجماهير الزمالك، مؤكداً أن الفريق نجح في إسعاد جماهيره بعد الأداء القوي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون في المباريات الحاسمة.

فوز حاسم أمام سيراميكا كليوباترا

ونجح الزمالك في حسم لقب الدوري المصري الممتاز عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الختامية من البطولة.

وجاء هدف الفوز ليمنح الزمالك ثلاث نقاط ثمينة أكدت تتويجه رسمياً بدرع الدوري لموسم 2025-2026، وسط احتفالات كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، ليضيف النادي لقباً جديداً إلى خزائنه ويواصل كتابة تاريخه في الكرة المصرية.