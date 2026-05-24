يزاحم شبكابالا.. محمود علاء يواصل كتابة التاريخ التهديفي بين مدافعي الدوري

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن رقم تهديفي مميز للمدافع محمود علاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أن محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري الحالي، وصل إلى 51 هدفًا في الدوري الممتاز، ليقترب بفارق هدف واحد فقط من معادلة رقم محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق، صاحب الـ52 هدفًا في المسابقة.

ويُعد محمود علاء من أبرز المدافعين الهدافين في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بفضل إجادته تنفيذ ركلات الجزاء والكرات الثابتة، وهو ما ساعده على تسجيل عدد كبير من الأهداف خلال مشواره مع وادي دجلة والزمالك ثم الاتحاد السكندري.

في المقابل، يمتلك شيكابالا مسيرة طويلة مع الزمالك، نجح خلالها في تسجيل 52 هدفًا ببطولة الدوري الممتاز، ليظل أحد أبرز نجوم القلعة البيضاء عبر تاريخها.