قادما من بريطانيا ..الجيش الأمريكي يستخدم سلاحا جديدا لأول مرة ضد إيران

أفاد موقع أكسيوس بأن الجيش الأمريكي إستخدام قاذفة استراتيجية من طراز B-1 لضرب مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، في أول مشاركة لهذا النوع منذ تجدد المواجهات قبل نحو 12 يوماً.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن القاذفة إنطلقت من قاعدة في بريطانيا، بينما لم تكشف القيادة المركزية الأمريكية طبيعة الأهداف أو نتائج الضربة.

ويشير الموقع الأمريكي إلى أن B-1 تستطيع حمل عشرات الصواريخ أو نحو 24 قنبلة ثقيلة، ما يجعل استخدامها مؤشراً على توسيع نطاق الهجمات الأمريكية.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مستودع كبير للمعدات العسكرية ومنظومة باتريوت للدفاع الصاروخي وحظيرة مسيرات أمريكية MQ9 بقاعدة علي السالم الجوية في الكويت.

وفي بيان له ؛ ذكر الحرس الثوري الإيراني قائلا : استهدفنا برج اتصالات ردا على الهجمات الأمريكية على أبراج الاتصالات في إيران.

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أنه عناصره هاجمت مواقع انتشار للقوات الأمريكية وحظيرتين للمروحيات في معسكر العديري مما أسفر عن مقتل وإصابة بعض المحتلين وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المروحيات والمسيرات.