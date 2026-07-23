الجيش الإيراني يهاجم بالمسيرات ثلاث قواعد أمريكية في الكويت

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية تنفيذ هجوم كثيف بالمسيرات على مراكز ووحدات الجيش الأمريكي في قواعد الدوحة وعلي السالم وعريفجان في الكويت.

وقال الجيش الإيراني، في بيان له: “وردا على تواصل العدوان الأمريكي على بلادنا، قام جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المرحلة الـ 23 من عملية الصاعقة وبواسطة مسيراته التدميرية، بضرب مستودعات الذخيرة والمواد اللوجستية للجيش الأمريكي القاتل للأطفال في في قواعد الدوحة ومستودعات الوقود في قاعدة علي السالم وكدس عتاد في مخيم عريفجان بالكويت”.

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واختتم البيان الإيراني بالقول: "أكد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية عظمة وشموخ إيران في مواجهة أشقى أعداء البشرية قال إن ضرورة حفظ هذا الاقتدار تكمن في تعزيز الاتحاد والتعاون والالتزام بشعار "كل إيران لإيران".