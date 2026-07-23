قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خسائر فادحة .. هجمات إيرانية خاطفة ضد القواعد الأمريكية في الأردن
نجوم بلا ألوان.. محمد صلاح يقود قائمة العمالقة العالقين في سوق الانتقالات قبل انطلاق الموسم الجديد
الجيش الإيراني يهاجم بالمسيرات ثلاث قواعد أمريكية في الكويت
استعدادًا لموسم المكافحة.. «الزراعة» تؤهل فرق مطروح بأحدث تقنيات تشغيل وصيانة معدات الرش
الوداع يقترب .. كريستيانو رونالدو يقترب من إسدال الستار على مسيرته الدولية
بالتحية العسكرية.. ترامب يستقبل جثامين جنود أمريكيين قُتلوا في الهجوم الإيراني| صور
في ذروة الموجة الحارة.. أعراض لا تتجاهلها لضربة الشمس والإجهاد الحراري
بعد قرار الحكومة.. شروط الحصول على وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
تزويج الابن أم أداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء توضح أيهما أولى شرعا
"هنا القاهرة" من الشاشة.. قصة حلم أضاء بيوت المصريين وصنع ذاكرة أمة
نقلة بحثية جديدة.. «الزراعة» والهند تتعاونان لإنتاج سلالات أعلى إنتاجية ومقاومة للأمراض
قادما من بريطانيا ..الجيش الأمريكي يستخدم سلاحا جديدا لأول مرة ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإيراني يهاجم بالمسيرات ثلاث قواعد أمريكية في الكويت

الجيش الإيراني
الجيش الإيراني
محمود نوفل

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية تنفيذ هجوم كثيف بالمسيرات على مراكز ووحدات الجيش الأمريكي  في قواعد الدوحة وعلي السالم وعريفجان في الكويت.

وقال الجيش الإيراني، في بيان له: “وردا على تواصل العدوان الأمريكي على بلادنا، قام جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المرحلة الـ 23 من عملية الصاعقة وبواسطة مسيراته التدميرية، بضرب مستودعات الذخيرة والمواد اللوجستية للجيش الأمريكي القاتل للأطفال في في قواعد الدوحة ومستودعات الوقود في قاعدة علي السالم وكدس عتاد في مخيم عريفجان بالكويت”.


واختتم البيان الإيراني بالقول: "أكد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية عظمة وشموخ إيران في مواجهة أشقى أعداء البشرية قال إن ضرورة حفظ هذا الاقتدار تكمن في تعزيز الاتحاد والتعاون والالتزام بشعار "كل إيران لإيران".

القوات المسلحة الإيرانية مخيم عريفجان قاعدة علي سالم الكويت إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أوائل الثانوية العامة 2026

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

الأرصاد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة: نعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية ومختلف السلع.. نواب: خطوة تعزز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق

أموال

استولى على 150 مليون جنيه وهرب.. مستريح الأميرية يواجه هذه العقوبة بالقانون

مجلس النواب

نواب البرلمان: دعم صناعة الدواجن خطوة إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق

بالصور

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد