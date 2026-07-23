لبنان .. إصابة عامل سوري برصاص جيش الاحتلال بمنطقة إبل السقي

أعلنت الوكالة اللبنانية للأنباء إصابة عامل سوري برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة إبل السقي في قضاء مرجعيون جنوبي البلاد.

وشهد جنوب لبنان ، تصعيدًا ميدانيًا لافتًا، حيث نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة؛ انطلاقًا من بلدة الخيام باتجاه منطقة نبع إبل السقي، وسط سماع أصوات إطلاق نار متواصل في المنطقة.

وفي سياق متصل، شنّت مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت أرضًا مفتوحة بمحاذاة نهر الليطاني على طريق الخردلي، مطلقة أربعة صواريخ.

كما ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة مجدل زون بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدفت البلدة، في حين تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي مركز؛ ما زاد من حدة التوتر الأمني في المنطقة.