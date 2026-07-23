الرئيس السيسي: مصر بفضل الله وشعبها العظيم لا يستطيع أحد أن يمسها أو ينال من مقدراتها

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر، بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعبها العظيم، لا يستطيع أحد أن يمسها أو ينال من مقدراتها.

وأشار السيد الرئيس إلى أن مصر محروسة بعناية الله، ومحصنة بوعي شعبها، ومصونة بقوة جنودها، لتظل دائماً وأبداً حصناً منيعاً وركيزة راسخة للأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وأضاف الرئيس السيسي: لقد كانت توجهات ثورة يوليو المجيدة، منارة أضاءت دروب الشعوب فى العالم الثالث، وأشعلت جذوة التحرر، فى ربوع أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية وبفضلها استعادت مصر سيادتها، ورسخت استقلال قرارها الوطنى، استقلالا مصونا؛ لن يمس ولن يتزعزع أبدا.