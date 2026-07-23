وزيرا النقل والطيران المدني يشهدان توقيع بروتوكول لرفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والطرق الداخلية بالمطارات

في إطار التعاون والتكامل بين وزارات الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والطيار الدكتور سامح الحنفي- وزير الطيران المدني مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة فى الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات ووزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية للمطارات لتنفيذ اعمال مشروعات رفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والخدمية والطرق الداخلية بالمطارات.



وقد قام بالتوقيع كل من المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات واللواء طيار وائل النشار رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمطارات

واكد الجانبان ان البروتوكول يأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الشركة المصرية للمطارات في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات التابعة لها وتنفيذ خطط التحديث المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت وفقًا لأحدث المعايير الدولية.



وصرح الوزير انه في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من إمكانات وخبرات الشركات الوطنية بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن وتعزيز التكامل بين وزارتي النقل والطيران المدني بما يدعم تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وفقًا لأحدث المعايير الفنية والهندسية.



واكد الوزير ان الهدف من البروتوكول الاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية والهندسية للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات في تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والخدمية والطرق الداخلية بالمطارات بالإضافة الي صيانة وتطوير ساحات الانتظار والمناطق الخدمية باستخدام تقنيات إعادة التدوير الصديقة للبيئة وتطوير المرافق والبنية التحتية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل في ظل سابقة الاعمال التي نفذتها الشركة في رفع كفاءة للعديد من المطارات علي مستوي الجمهورية وهي (مطار شرم الشيخ– مطار أسوان – مطار الأقصر – مطار مرسى مطروح – مطار العلمين – مطار سوهاج).



وأضاف وزير النقل ان البروتوكول يتضمن الاستفادة من أحدث تقنيات إعادة تدوير طبقات الرصف بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد وخفض تكاليف التنفيذ وتقليل مدة إنجاز الأعمال ودعم توجه الدولة نحو تطبيق الحلول المستدامة والمشروعات الصديقة للبيئة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.



وأوضح الوزير أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات الوطنية لتنفيذ مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية بما يعزز من مكانة المطارات المصرية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين ويواكب خطط الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية والطيران المدني.