وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال يقتحم باحات المسجد الأقصى

أعلنت محافظة القدس ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قيام 2300 مستوطن يتقدمهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى في تصعيد خطير.



ومن جانبها ؛ كثّفت شرطة الاحتلال انتشارها في المسجد الأقصى ومحيطه لتأمين اقتحام مئات المستوطنين تزامنًا مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".



كما أدي مستوطنون بشكل جماعي ما يسمى "السجود الملحمي" خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك.

ونصبت شرطة الاحتلال مظلة للمستوطنين المقتحمين للأقصى في عدوان هو الأول من نوعه منذ احتلال المسجد.

وأقامت كذلك قوات الاحتلال حواجز على أبواب المسجد الأقصى المبارك حيث منعت دخول المصلين و طلاب المدارس في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”.