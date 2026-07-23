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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدير الموساد يزور واشنطن لأمر يخص إيران

رومان غوفمان
رومان غوفمان
محمود نوفل

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن زيارة لمدير جهاز المخابرات "الإسرائيلي" (الموساد) الجديد، رومان غوفمان، للعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى خلالها بعدد من المسئولين البارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن غوفمان قدم خلال الزيارة معلومات استخباراتية حاسمة ومفصلة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها طهران في الوقت الراهن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر مطلع أن غوفمان قدم للمسئولين الأمريكيين ملفات استخباراتية حساسة تشمل بيانات عن ملف تخصيب اليورانيوم والوضع الاقتصادي الراهن في إيران، إضافة إلى معلومات دقيقة حول مشروع "جبل الفأس"، وهو موقع عسكري شديد التحصين يوجد تحت الأرض ويرتبط بشكل مباشر بالبرنامج النووي الإيراني.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد هي الأولى من نوعها لغوفمان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن منذ توليه قيادة جهاز الموساد في وقت سابق من هذا العام، بعد أن كان يشغل منصب السكرتير العسكري لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكذلك نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين مطلعين أن رئيس المخابرات "الإسرائيلية" اجتمع في واشنطن بمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف، إضافة إلى عدد من كبار المسئولين في البيت الأبيض، حيث تراكزت المحادثات المنعقدة بينهم على مناقشة مسألة الحرب على إيران وتقييم التهديدات الإقليمية الممكنة.

بينما ذكر مصدر إسرائيلي مطلع، أن أحد الأهداف الرئيسية والأساسية لزيارة غوفمان كان التنسيق المباشر مع البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية مع إيران حول الاتفاق النووي، خاصة في ظل المستجدات السياسية والأمنية الراهنة في المنطقة.

الموساد أمريكا البرنامج النووي الإيراني الرئيس الأمريكي ترامب

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