قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرة
البانيه يبدأ من 180.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس
الرئيس السيسي يوجه رسالة للعالم: أوقفوا الحروب.. والسلام العادل هو طريق الاستقرار
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952
الرئيس السيسي يوجه رسالة خاصة للشعب المصري.. فيديو
الرئيس السيسي: أطلقنا مشروع حياة كريمة ليحيا ملايين المصريين في بيئة حضارية
رسالتان من الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو: سلام عادل للشرق الأوسط وأمل بمستقبل أفضل للمصريين
الرئيس السيسي: القادم أفضل.. نبني مستقبلا واعدا برؤية علمية ونواجه الفساد بكل صوره
قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب
وزير البترول يشهد توقيع مشروع باستثمارات 930 مليون دولار لتطوير صناعة الفوسفات في الوادي الجديد
الرئيس السيسي: استحضار المناسبات الوطنية يعزز الوعي ويجنب تكرار أخطاء الماضي
الرئيس السيسي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتوفير حياة حضارية للمصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة يبحث مع مساعد وزير التجارة الأمريكي زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، سبل تنمية وتطوير العلاقات المصرية الأمريكية وتعزيز التعاون الصناعي المشترك، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، قوة العلاقات التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق الشراكة الصناعية خلال المرحلة المقبلة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية، مع الالتزام بتذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الأمريكية العاملة في مصر.
 

وأوضح أن وزارة الصناعة أطلقت استراتيجية صناعية محدثة تستهدف رفع الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية والصناعات المغذية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والتوسع في إعادة التدوير، والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
وشدد هاشم على أهمية زيادة تواجد الشركات الأمريكية في القطاعات المستهدفة ضمن الاستراتيجية الصناعية، بما يترجم العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات حقيقية تحقق مصالح الاقتصادين المصري والأمريكي.
وأشار إلى أن دمج التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، يمثل أحد أبرز أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، ضمن خطة تستهدف تطوير الأداء الصناعي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إنشاء مراكز بيانات وتوفير البنية التحتية اللازمة لتبني هذه التقنيات، مؤكداً أن السوق المصرية توفر فرصاً واعدة أمام الشركات الأمريكية لنقل خبراتها التكنولوجية إلى الصناعة المحلية.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار، تشمل بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية، وموقعاً جغرافياً متميزاً، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، داعياً الجانب الأمريكي إلى تشجيع الشركات الأمريكية على زيادة استثماراتها والاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها السوق المصري.
ولفت وزير الصناعة إلى أن الوزارة تركز حالياً على تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لنقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية، إلى جانب تسهيل إقامة المشروعات الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي والتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية.
كما أشار إلى إمكانية تعزيز التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمراكز البحثية الأمريكية، بما يسهم في ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي، ودعم الابتكار والتطوير التكنولوجي.
من جانبه، أكد ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، حرص الولايات المتحدة على توسيع التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، مشيراً إلى أن الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصرية تمثل نماذج ناجحة، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.
وأوضح أن الحكومة الأمريكية تستهدف زيادة عدد الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصرية، مقترحاً البدء في التعاون من خلال التركيز على 3 إلى 5 صناعات ذات أولوية، مؤكداً امتلاك الشركات الأمريكية خبرات متقدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تطوير القطاع الصناعي المصري.
وأشاد هاينز بجهود وزارة الصناعة في تذليل التحديات أمام المستثمرين، موجهاً الدعوة إلى وزير الصناعة لزيارة الولايات المتحدة لعرض استراتيجية تطوير الصناعة المصرية أمام الحكومة والشركات الأمريكية، واستعراض فرص الاستثمار والتجارة الصناعية المتاحة بين البلدين.

الصناعة التعاون المصرى الأمريكي صادرات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الأرصاد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

أوائل الثانوية العامة 2026

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

ترشيحاتنا

لابورت

برشلونة يجدد اهتمامه بالمدافع إيمريك لابورت

كانتي

جيمي فاردي يكشف تواضع نجولو كانتي ورغبته في تمثيل مالي بدلا من فرنسا

ميسي وكاسيميرو

كاسيميرو: اللعب بجوار ميسي كان أكبر دافع لانتقالي إلى إنتر ميامي

بالصور

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد