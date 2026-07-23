قفزة جديدة في أسعار الذهب.. عيار 21 يتجاوز 6000 جنيه مع صعود الأوقية عالميًا

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، عند مستوياتها المرتفعة، مدعومة بمواصلة المعدن الأصفر مكاسبه في البورصة العالمية، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار محليًا، ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 6000 جنيه لأول مرة في بداية التعاملات.

وبحسب أحدث نشرة لأسعار الذهب، سجل عيار 24 نحو 6870 جنيهًا للبيع و6810 جنيهات للشراء، فيما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية 6010 جنيهات للبيع و5960 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 18 نحو 5150 جنيهًا للبيع و5110 جنيهات للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 4005 جنيهات للبيع و3975 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى المشغولات الذهبية، سجل الجنيه الذهب نحو 48080 جنيهًا للبيع و47680 جنيهًا للشراء، فيما بلغت أوقية الذهب في السوق المحلية 213635 جنيهًا للبيع و211860 جنيهًا للشراء.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.2% لتصل الأوقية إلى 4134 دولارًا، وهو ما انعكس على حركة الأسعار في السوق المحلية، بالتزامن مع صعود سعر الدولار.

كما سجل ما يُعرف بـدولار الصاغة نحو 51.67 جنيهًا، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 51.30 جنيهًا.

ويتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الأسعار المحلية بتحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار، بما يجعل أسعار الذهب مرشحة لمزيد من التحركات خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الإقبال عليه كأحد أهم أدوات التحوط في أوقات التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.