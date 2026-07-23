الوداع يقترب .. كريستيانو رونالدو يقترب من إسدال الستار على مسيرته الدولية

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إنهاء مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال، بعد رحلة استثنائية استمرت أكثر من عقدين، حقق خلالها العديد من الأرقام القياسية والإنجازات.

وبحسب شبكة NBC الأمريكية، فإن رونالدو من المرجح أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب مواجهة منتخب البرتغال أمام ويلز، والمقرر إقامتها يوم 24 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وستحمل المباراة، حال تأكدت هذه الأنباء، طابعًا رمزيًا خاصًا، إذ ستقام على ملعب "خوسيه ألفالادي" معقل نادي سبورتنج لشبونة، النادي الذي شهد انطلاقة رونالدو الكروية قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد وبداية رحلته العالمية.

وكان رونالدو قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16 بعد خسارة البرتغال أمام إسبانيا، في البطولة التي أكد مسبقًا أنها ستكون آخر مشاركة له في كأس العالم، لكنها لم تكن إعلانًا رسميًا لنهاية مشواره الدولي بالكامل.

ويعد رونالدو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، إذ يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركةً مع المنتخبات الوطنية، كما يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية، ليكتب مسيرة استثنائية بقميص منتخب البرتغال امتدت لسنوات طويلة.