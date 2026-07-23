محمد العدل ساخرا من مقترح زيادة مقاعد دوري الأبطال: أنا تالت الدوري

سخر المنتج الفني ورئيس قناة الأهلي السابق، محمد العدل، من الجدل الدائر حول مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" دراسة الطلب المقدم من الاتحاد المصري.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "يا عم إنت قلقان من مشاركتي ليه في دوري أبطال أفريقيا.. ده أنا تالت الدوري.. ما يتخافش مني." في إشارة ساخرة إلى اعتراض البعض على فكرة منح الدوري المصري مقعدًا إضافيًا في البطولة القارية.

وجاء تعليق العدل بعد تصريحات رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، الذي أكد أن مقترح زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية سيخضع لدراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار.

وقال موتسيبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء: "أي مقترح يقدم لنا يجب أن ندرسه جيدًا، ونتخذ القرار الذي يصب في صالح الكرة الأفريقية." مشددًا على أن الطلب سيتم عرضه على الأمين العام للاتحاد الأفريقي لدراسته من جميع الجوانب قبل حسم الموقف.

وأوضح رئيس "كاف" أن الاتحاد يحرص على تطوير مسابقاته القارية بما يحقق مزيدًا من التنافسية، ويوسع فرص مشاركة الأندية الأفريقية، مع الحفاظ على قوة البطولات وجودتها الفنية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بمقترح رسمي لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بهدف توسيع قاعدة المنافسة ومنح المزيد من الفرق فرصة الظهور القاري.

ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم، مساء الخميس، أولى مبارياته الودية أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه المدير الفني الحسين عموتة.

ويغيب عن المباراة اللاعبون الدوليون، بعدما منحهم الجهاز الفني راحة إضافية عقب مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، على أن ينتظموا في التدريبات يوم 30 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والنصر في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل أن يواجه الأهلي فريق لافيينا وديًا يوم 30 يوليو، في إطار استكمال تحضيراته للموسم الجديد.