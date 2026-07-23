الرئيس السيسي: هزمنا الإرهاب ورسخنا حرية الاعتقاد وشيدنا بنية أساسية عصرية

قال الرئيس السيسي، إننا واجهنا الإرهاب وهزمناه دون أن نتوقف عن البناء، ورسخنا حرية الاعتقاد وأقمنا دور العبادة، وشيدنا بنية أساسية عصرية، وأزلنا العشوائيات وأقمنا مدنًا جديدة، واستصلحنا الصحاري، وأنشأنا محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتقدمة.

واضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أن الدولة كثفت جهودها لزيادة الاكتشافات البترولية والغازية بما يعزز أمنها الاقتصادي ودعم مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

واكد الرئيس السيسي، على الدولة واصلت العمل الدؤوب لتطوير منظومتي التعليم والصحة، وافتتحت الدولة العديد من المتاحف المتميزة عالميًا لتعيد تقديم حضارتنا العريقة للعالم بأبهى صورة.