في ذروة الموجة الحارة.. أعراض لا تتجاهلها لضربة الشمس والإجهاد الحراري

مع ذروة الموجة الحارة اليوم الخميس التي تشهدها البلاد ، قد يتعرض البعض لـ ضربة شمس أو اجهاد حراري نتيجة حال الطقس و التعرض المباشر لاشعة الشمس خلال ساعات النهار، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع خلال الأسبوع الحالي لنشهد موجة حارة صعبة على كافة الأنحاء .





أعراض ضربة الشمس

السمة المميزة لضربة الشمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية فوق 40 درجةمئوية،لكن الإغماء قد يكون العلامة الأولى.



صداع.

دوخة.

تعرق شديد وإذا بدأت أعراض الجفاف فإن العرق يقل.

بشرة حمراء وساخنة وجافة.

ضعف أو تقلصات العضلات.

قيء وغثيان.

ترنح ومشكلات التوازن (عدم القدرة على تنسيق الحركة).

سرعة ضربات القلب.

تنفس سريع.

التغييرات السلوكية مثل الارتباك والهذيان.

تشنج.

فقدان الوعي.

ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم.

صوت فقاعات أو قرقرة في الرئتين.

قلة البول (انخفاض إنتاج البول).

الإعياء.

مخاطر الإجهاد الحراري



وجّهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح والإرشادات الهامة للمواطنين لحماية أنفسهم و ذويهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضحت الوزارة أن الإحساس بالحرارة تحت أشعة الشمس المباشرة قد يزيد عن درجة حرارةالهواء المعلنة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 درجة مئوية، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التواجدفي الظل قدر الإمكان عند الاضطرار للخروج.





كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري؟

أما فيما يتعلق بالإرشادات الوقائية لتجنب الإجهاد الحراري، فقد أوصت الوزارة بتخصيص ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا للبقاء في مكان بارد أو جيد التهوية لتقليل العبء الحراري على الجسم ، إلى جانب شرب السوائل والمياه بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش لتعويض مايفقده الجسم بسبب الحرارة.

ارتداء ملابس فاتحة

كما دعت الوزارة إلى ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون لمساعدة الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة، مع ضرورة إيلاء اهتمام خاص بكبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، لكونهم الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

علامات ضربة الشمس

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على ضرورة الانتباه لأعراض الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، والتي تتمثل في الدوخة، الإرهاق الشديد، ارتفاع درجة حرارة الجسم، واضطرابالوعي.

وأكدت وزارة الصحة أنه في حال الاشتباه بالإصابة بضربة شمس، يجب طلب الرعاية الطبيةالفورية فورًا باعتبارها حالة طارئة تستدعي التدخل السريع، مشيرة إلى أن حماية الصحة فيالأجواء شديدة الحرارة تبدأ بإجراءات بسيطة لكنها تصنع فارقًا كبيرًا في الوقاية منالمضاعفات.