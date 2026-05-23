عمداء كليات جامعة الأزهر يتابعون سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.. صور

شهدت كليات جامعة الأزهر في القاهرة والوجهين القبلي والبحري انطلاق امتحانات نهاية العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥م بداية من الأسبوع الماضي، على أن تُستكمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووفقًا لتوجيهات الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ تابع عمداء الكليات سير الامتحانات؛ للاطمئنان على انتظامها وتوافر سُبل الراحة والبيئة الآمنة التي تُمكن الطلاب من أداء الامتحانات دون معوقات، مشددين على أهمية الالتزام بالضوابط الامتحانية التي أعلنتها الجامعة.

متابعة امتحانات جامعة الأزهر

وتفقد عمداء كليات القاهرة سير الامتحانات؛ بمرورهم الميداني على لجان الاختبارات بكليات: الدعوة الإسلامية، والإعلام للبنين، واللغات والترجمة، والصيدلة للبنين، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات، والتربية للبنين، والدراسات الإنسانية للبنات.

كما اطمأن عمداء كليات الوجه القبلي على انتظام الامتحانات التحريرية للفصل الدراسي الثاني، وذلك في كليات: الدراسات الإسلامية بأسوان، والعلوم للبنات بأسيوط، والبنات الازهرية بقنا، والتجارة للبنات بأسيوط.

وفي السياق ذاته تابع عمداء كليات الوجه البحري انضباط الامتحانات في كليات: البنات الأزهرية بالفيوم، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، والشريعة والقانون بدمنهور، والدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور، والدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف، والدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية، والدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد، وأصول الدين بالمنوفية، وطب البنات بدمياط.

وتتوجه جامعة الأزهر رئيسًا ونوابًا بالشكر إلى: عمداء كليات الجامعة، وأعضاء هيئتها التدريسية، وجهازها الإداري، والخدمات المعاونة والأمنية؛ لجهودهم في أعمال الامتحانات كل في موقعه، موجهة باستمرارية متابعة استكمال الامتحانات التحريرية، وسائلة الله- تعالى- التوفيق والسداد لجميع أبنائها وبناتها.