جامعة الأزهر تهنئ عصام رمضان لحصوله على وسام التميز من اتحاد مؤسسات أفريقيا

هنأت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، ونواب رئيس الجامعة، وأمينها العام، وعمداء الكليات، الدكتور عصام رمضان، عميد كلية العلوم للبنات بأسيوط؛ لحصوله على وسام التميز العلمي والبحثي الدولي، وشهادة شرف وتقدير دولية من اتحاد مؤسسات أفريقيا – غانا في مجال الفيزياء ومواد البناء.

يذكر أن الدكتور عصام رمضان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم وفق التصنيف الدولي لجامعة ستانفورد الأمريكية.

وحصل الدكتور عصام رمضان،’ على 3 جوائز في التميز العلمي من جامعة الأزهر بالقاهرة، كما كرمته الدولة عام 2012 وحصل على جائزة الدولة التشجيعية.

ويأتي الفوز في إطار دعم جامعة الأزهر للتميز العلمي بكلياتها برعاية من الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

تهنئة نائب رئيس جامعة الأزهر بعيد الأضحى

كما استقبل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بمقر فرع الجامعة بأسيوط نيافة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وتوابعها سكرتير المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ونيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، يرافقهما وفد من قيادات الكنائس بمحافظة أسيوط؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال اللقاء، رحَّب نائب رئيس الجامعة بزيارة نيافة الأنبا يوأنس ونيافة الأنبا دانيال والوفد المرافق لهما، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق وأواصر المحبة وروح الأخوة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تجسد قيم الوحدة الوطنية، وتعزز ثقافة التعايش المشترك والتعاون المثمر بين جميع أبناء الشعب المصري.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يحرص دائمًا على ترسيخ قيم التسامح والمحبة والسلام، ونشر ثقافة الحوار والتعايش بين الجميع، ناقلًا تحيات الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وشكره على تلك الزيارة الأخوية.

ومن جانبهما، قدم نيافة الأنبا يوأنس ونيافة الأنبا دانيال لطفي خالص تهانيهما لقيادات جامعة الأزهر ومنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لمصر دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، ومشيدين بالدور الوطني والتنويري الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر قيم الاعتدال والتسامح وترسيخ ثقافة السلام والتعايش بين أبناء الوطن.

واختتم اللقاء بتبادل الجانبين التهاني والدعوات بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.