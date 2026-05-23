ديني

مطرانَو الأرثوذكس والكاثوليك بأسيوط يهنئون نائب رئيس جامعة الأزهر بعيد الأضحى

محمد شحتة

استقبل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بمقر فرع الجامعة بأسيوط نيافة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وتوابعها سكرتير المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ونيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، يرافقهما وفد من قيادات الكنائس بمحافظة أسيوط؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال اللقاء، رحَّب نائب رئيس الجامعة بزيارة نيافة الأنبا يوأنس ونيافة الأنبا دانيال والوفد المرافق لهما، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق وأواصر المحبة وروح الأخوة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تجسد قيم الوحدة الوطنية، وتعزز ثقافة التعايش المشترك والتعاون المثمر بين جميع أبناء الشعب المصري.

 ترسيخ قيم التسامح والمحبة والسلام

وأشار إلى أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يحرص دائمًا على ترسيخ قيم التسامح والمحبة والسلام، ونشر ثقافة الحوار والتعايش بين الجميع، ناقلًا تحيات الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وشكره على تلك الزيارة الأخوية.

ومن جانبهما، قدم نيافة الأنبا يوأنس ونيافة الأنبا دانيال لطفي خالص تهانيهما لقيادات جامعة الأزهر ومنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لمصر دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، ومشيدين بالدور الوطني والتنويري الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر قيم الاعتدال والتسامح وترسيخ ثقافة السلام والتعايش بين أبناء الوطن.
واختتم اللقاء بتبادل الجانبين التهاني والدعوات بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

جاء ذلك بحضور الدكتور صابر السيد، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب للبنين، والدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم للبنين، والدكتور محمد عطا الله، عميد كلية البنات الإسلامية، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور مصطفى أبو العينين، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود عمار، عميد كلية طب الأسنان، والدكتور عبد الرحيم عباس، رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، والأستاذ حسام مهران، الأمين العام المساعد.
 

عبد الباسط حمودة
تجميل
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
