العامة للاستثمار: تحسين بيئة العمل يرفع كفاءة الأداء داخل الهيئة

عقد الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا مع أعضاء النقابة العامة للعاملين بالهيئة لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة ببيئة العمل ودعم العاملين.

وأكد الدكتور عوض خلال اللقاء أهمية استمرار الحوار مع النقابة باعتبارها ممثلًا أساسيًا للعاملين، والحرص على تحسين بيئة العمل بما يسهم في رفع كفاءة الأداء.

وتمت مناقشة عدد من المقترحات والملفات الخاصة بالعاملين وسبل تعزيز التعاون، إلى جانب استعراض المنصة الداخلية للجنة النقابية لعرض المذكرات والمقترحات والمبادرات، بما يدعم قنوات التواصل المؤسسي ويعزز الاستقرار.

مبادرات لتعزيز ثقافة التميز الوظيفي

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة استعدادها لإطلاق مبادرات لتعزيز ثقافة التميز الوظيفي والالتزام المهني ورفع كفاءة الأداء داخل الهيئة.

كما أعرب أعضاء النقابة عن تقديرهم لحرص الرئيس التنفيذي على عقد اللقاء، مؤكدين دعمهم لجهود تطوير بيئة العمل وتحقيق الاستقرار للعاملين.

واختُتم اللقاء بإهداء وفد النقابة درعًا تذكاريًا للدكتور محمد عوض، تقديرًا لجهوده وتأكيدًا على تعزيز التعاون داخل الهيئة.