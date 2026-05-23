اقتصاد

ثابت بدون تغيير.. الدولار مستقر في السوق الرسمية عند 52.86 جنيه

محمد يحيي

استمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات مسائية له اليوم السبت 23-5-2026 على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

وشهد سعر الدولار ثباتا في تداولات البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل له الخميس الماضي وحتي الآن .

سجل آخر تحديث لسعر الدولار 52.86 جنيه.

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.86 جنيه للشراء و 52.98 جنيه للبيع.

وبلغ اقل سعر دولار 52.77 جنيه للشراء و 52.87 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.8 جنيه للشراء و52.9 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.82 جنيه للشراء و 52.92 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB",

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 52.85 جنيه للشراء و 52.95 جنيه للبيع في بنوك " القعري المصري العربي، أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي".

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.87 جنيه للشراء و 52.97 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،HSBC، التنمية الصناعية،نكست، المصرف العربي الدولي".

بلغ أعلي سعر دولار 52.93 جنيه للشراء و 53.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.9 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع في بنوك " سايب، الأهلي الكويتي، سايب",

