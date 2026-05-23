ثابت بدون تغيير.. الدولار مستقر في السوق الرسمية عند 52.86 جنيه

استمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات مسائية له اليوم السبت 23-5-2026 على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

استقرار الدولار

وشهد سعر الدولار ثباتا في تداولات البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل له الخميس الماضي وحتي الآن .

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لسعر الدولار 52.86 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.86 جنيه للشراء و 52.98 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ اقل سعر دولار 52.77 جنيه للشراء و 52.87 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.8 جنيه للشراء و52.9 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.82 جنيه للشراء و 52.92 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB",

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 52.85 جنيه للشراء و 52.95 جنيه للبيع في بنوك " القعري المصري العربي، أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي".

الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.87 جنيه للشراء و 52.97 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،HSBC، التنمية الصناعية،نكست، المصرف العربي الدولي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 52.93 جنيه للشراء و 53.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.9 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع في بنوك " سايب، الأهلي الكويتي، سايب",