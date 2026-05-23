إيران: نقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي وسنعقد مفاوضات أكثر تعمقاً الليلة

علق عضو في لجنة الأمن القومي الإيراني، في مقابلة مع وكالة أنباء إسنا الإيرانية، على زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، قائلاً: "أشعر بأننا نقترب من اتفاق نهائي، لكن ثمة تحديات".

وأضاف: "تقبّلت إيران وباكستان حقيقة أن هذه التحديات تأتي من الولايات المتحدة. وستُعقد مفاوضات أكثر تعمقاً بين الجانبين الليلة. يُمكن اعتبار هذا الاجتماع إيجابياً، لكن بعض المواقف الأمريكية الأخيرة مثيرة للقلق".

كما تحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، عن سير المفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلاً: "من جهة، شهدنا تصريحات متضاربة من الجانب الأمريكي.

ومن جهة أخرى، وبعد أسابيع من المحادثات بين الجانبين، يمكننا القول إن التوجه يتجه نحو تقارب وجهات النظر، كان هدفنا في البداية صياغة مذكرة تفاهم تتضمن 14 بنداً، وستشمل هذه المذكرة أهم القضايا اللازمة لإنهاء الحرب.

وفي غضون فترة معقولة تتراوح بين 30 و60 يوماً، ستتم مناقشة تفاصيل هذه القضايا، وسيتم التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق نهائي، نحن الآن في المرحلة النهائية من إعداد هذه المذكرة."