يبحث المواطنون عن موعد إجازة عيد الأضحى 2026 للقطاعين العام والخاص، بالتزامن مع اقتراب العيد واهتمام الكثيرين بمعرفة عدد أيام الإجازة الرسمية، خاصة أنها تعد من أطول العطلات الرسمية خلال العام، وتمنح فرصة للسفر وقضاء الوقت مع الأسرة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

6 أيام متصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

إجازة عيد الأضحى 2026

وأعلن حسن رداد وزير العمل، أن الفترة من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026، ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الوزير أن الإجازة تمتد لمدة 6 أيام متتالية، ضمن خطة الدولة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف القطاعات كلما أمكن ذلك.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية

وأكد وزير العمل أن القرار يأتي تنفيذا للمادة 129 من قانون العمل، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026، الخاص بمنح العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن الدولة تحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين قطاعات العمل المختلفة، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والوطنية المرتبطة بالمناسبات والأعياد الرسمية.

ضوابط تشغيل العاملين خلال الإجازة

وأوضح حسن رداد أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال أيام الإجازة الرسمية، فإنه يستحق بالإضافة إلى أجره الأساسي عن هذه الأيام، مثلي هذا الأجر، أو الحصول على يوم راحة بديل بناء على طلب كتابي منه يتم حفظه بملفه الوظيفي.

كما وجه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ قرارات الإجازة داخل مواقع العمل والإنتاج، والتأكد من التزام المنشآت المختلفة بتطبيقها وفقا لأحكام القانون.

6 أيام متصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

جدول إجازة عيد الأضحى 2026

الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عرفات.

الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام عيد الأضحى.

الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام عيد الأضحى.

السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى.

الأحد 31 مايو 2026: خامس أيام عيد الأضحى.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

وبحسب قرارات الحكومة، تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 6 أيام متتالية، تبدأ من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026، على أن يعود الموظفون إلى العمل رسميا صباح الإثنين 1 يونيو 2026.

وتعد هذه الإجازة من أطول العطلات الرسمية التي يحصل عليها العاملون خلال العام، ما يجعلها فرصة مناسبة للسفر وقضاء وقت أطول مع الأسرة والاستمتاع بالأجواء الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

6 أيام متصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

قرار الحكومة بشأن إجازة عيد الأضحى

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026، والمتعلق بمنح العاملين بالدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال الفترة المحددة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة العمل قرارا منفصلا يتضمن تنظيم مواعيد وضوابط إجازة العاملين بالقطاع الخاص خلال عطلة عيد الأضحى 2026، بما يضمن تطبيق أحكام قانون العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين.