يبحث عدد كبير من المواطنون عن طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2026، بالتزامن مع توسع الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في تسهيل إجراءات السداد وتقليل التكدس داخل مقار شركات المياه ومراكز خدمة العملاء.

طرق سداد فاتورة المياه 2026

وأصبح سداد فاتورة المياه أكثر سهولة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل الرقمية التي تتيح للمواطنين الدفع من المنزل باستخدام الهاتف المحمول، سواء عبر التطبيقات الرسمية أو المحافظ الإلكترونية أو خدمات الدفع الفوري.

وتنصح شركات المياه بضرورة تحديث التطبيقات والبيانات المسجلة لضمان إتمام عملية الدفع بنجاح وتجنب أي مشكلات أثناء السداد.

دفع فاتورة المياه عبر تطبيق الشركة القابضة

وتوفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيقا رسميا للهواتف الذكية يتيح سداد الفواتير إلكترونيا، إلى جانب خدمات أخرى تشمل تسجيل قراءة العداد وتقديم الشكاوى والاستفسارات.

خطوات دفع فاتورة المياه عبر التطبيق

تحميل تطبيق «قراءتي» أو استخدام خدمة 125 عبر Google Play أو App Store.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف أو الرقم القومي.

اختيار شركة المياه التابع لها المستخدم مثل القاهرة أو الجيزة أو الإسكندرية.

إدخال رقم الحساب أو كود الفاتورة.

الاطلاع على قيمة الفاتورة المستحقة.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية.

تأكيد عملية الدفع واستلام إشعار السداد.

سداد فاتورة المياه بالمحافظ الإلكترونية

كما تتيح شركات الاتصالات الأربع، فودافون وأورنج واتصالات ووي، خدمة سداد فاتورة المياه من خلال المحافظ الإلكترونية، والتي تعد من أسرع وسائل الدفع المتاحة على مدار الساعة.

خطوات الدفع بالمحفظة الإلكترونية

الدخول إلى تطبيق المحفظة الإلكترونية الخاص بشركة الاتصالات.

اختيار «دفع فواتير» ثم «مرافق عامة».

تحديد خدمة مياه الشرب.

إدخال رقم الحساب أو كود المشترك.

مراجعة بيانات الفاتورة وقيمتها.

إدخال الرقم السري وإتمام عملية الدفع.

دفع فاتورة المياه عبر فوري وأمان ومصاري

وتعد خدمات الدفع الفوري مثل فوري وأمان ومصاري من أكثر الوسائل استخداما لسداد فواتير المرافق، سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو من خلال المنافذ المعتمدة المنتشرة بجميع المحافظات.

خطوات الدفع عبر فوري

الدخول على تطبيق myFawry أو التوجه إلى أقرب منفذ فوري.

اختيار خدمة «مياه الشرب» وتحديد الشركة التابع لها المستخدم.

إدخال رقم الحساب أو رقم العداد.

الاطلاع على قيمة الفاتورة المستحقة.

سداد المبلغ إلكترونيا أو نقدا.

استلام إيصال أو رسالة تؤكد نجاح عملية الدفع.