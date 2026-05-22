محافظ الإسماعيلية يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية فى التعامل السريع والسيطرة على تسريب غاز الكلور بمحطة مياه الشرب المرشحة بنطاق حى أول

أشاد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بجهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة، من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الجهات الأمنية بالمحافظة ، مرفق الإسعاف والحماية المدنية، مديرية الصحة بالإسماعيلية و هيئة الرعاية الصحية إلى جانب الشركة المنفذة وطوارئ هيئة قناة السويس، ، مؤكدًا أن التنسيق الفعال وسرعة التحرك ساهمتا في السيطرة على الموقف خلال وقت قياسي والحد من تداعيات الحادث.

كما أثنى على الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، ومنها الدفع بعدد كافٍ من سيارات الإسعاف، وإقامة كردون أمني بمحيط الموقع، واستخدام مكبرات الصوت لتنبيه المواطنين، الأمر الذي ساعد

في الحفاظ على سلامة الأهالي.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تتابع عن كثب كافة المرافق الحيوية، مع اتخاذ

جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن جميع المصابين غادروا المستشفى

بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وهم في حالة صحية جيدة.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي طارئ، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين