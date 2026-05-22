جريمة عبر الحدود.. اعتقال إسرائيلي في شمال قبرص بحوزته أربعة أجنة

أُلقي القبض على إسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي في شمال قبرص للاشتباه بتورطه في تهريب أجنة.

وفي الوقت نفسه، داهمت السلطات عيادة محلية وألقت القبض على مواطنين تركيين اثنين - مدير العيادة وطبيب محلي، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ويُشتبه في تورط الموقوفين الثلاثة في محاولة إخراج أجنة من قبرص دون الحصول على التصاريح اللازمة.

ومُثلوا أمام المحكمة، وتقرر احتجازهم ليوم واحد لمواصلة التحقيق وجمع الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وأُلقي القبض على الإسرائيلي في مطار إركان في جزيرة قبرص أثناء محاولته السفر إلى المكسيك عبر إسطنبول، وكان بحوزته حاوية خاصة لنقل الأجنة تحمل عبارة "طرد الحياة".

وعُثر داخل الحاوية على أربعة أجنة محفوظة في أربعة أنابيب اختبار مختلفة.